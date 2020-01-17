عضو «المحافظين البريطانى»: العالم منبهر من تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى

قال أحمد ياسين، عضو في حزب المحافظين البريطاني، إن تقارير كبرى المؤسسات الإعلامية في بريطانيا تشيد بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي ومنبهرة بها.وأضاف ياسين خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حالة من المفاجأة من كيفية تطبيق مصر الشروط القاسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، وحاليًا تجذب استثمارات كبيرة جدًا.وأكد عضو حزب المحافظين البريطاني، أن تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر ناجحة وتجب دراستها، خاصة بعد الخطوة الجريئة التي اعتمدتها مصر في رفع الدعم عن الحكومة المصرية عن سلع أساسية لأنها أدخلت الكثير من الاستثمارات.