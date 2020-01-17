حفتر يشيد بجهود بوتين لإحلال السلام في ليبيا

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أشاد بجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإحلال السلام في ليبيا.وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي سيشارك في مؤتمر برلين بشأن ليبيا لحل أزمتها، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وأضاف الكرملين أن الرئيس الروسي، سيبحث في مؤتمر برلين وقف القتال بليبيا وإطلاق حوار برعاية أممية.ومن المتوقع تبادل الآراء حول مشاكل حل الأزمة الليبية، بما في ذلك وقف الأعمال القتالية، ومصالحةالأطراف المتنازعة وإطلاق حوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة".كان وزير الخارجية الروسي في حكومة تصريف الأعمال، سيرجي لافروف قد أعلن، أنه تم الاتفاق على الوثائق الختامية لمؤتمر برلين حول ليبيا وأنها لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن في الشأن الليبي.وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قائمة تضم 11 دولة، لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته في العاصمة الألمانية.ووجهت ميركل دعوة بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات لـ (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا).كما دعت المستشارة الألمانية مؤسسات إقليمية ودولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية).