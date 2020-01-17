ميركل تجري محادثات مع أردوغان في إسطنبول اليوم

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن المحادثات ستدور حول قضايا دولية وثنائية.ومن المنتظر أن تدور المحادثات حول النزاع في ليبيا، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر دولي بشأن ليبيا في برلين بدعوة من ميركل بعد غد الأحد.كما من المتوقع أن تدور المحادثات حول الأوضاع في سوريا، وربما حول عقد مؤتمر بشأن سورية في فبراير المقبل.