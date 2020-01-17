الآلاف يشيعون جنازة لاعب المصري في بورسعيد (صور)

شارك الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، في تشييع جنازة عبدالرحمن هاني حمدان، لاعب فريق تحت 19 عامًا بالنادي المصري، والذي وافته المنية مساء أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة.وتقدَّم المشيعون أعضاء مجلس إدارة النادي المصري وعدد من قدامى اللاعبين وفرق الناشئين بالنادي المصري وزملائه بكلية الهندسة جامعة بورسعيد وإعلاميين وجماهير النادي المصري.الناشئ عبدالرحمن هاني حمدان، لاعب فريق المصري تحت 19عامًا من مواليد عام 2000، وهو نجل الكابتن هاني حمدان، لاعب النادي المصري خلال الثمانينيات.