وفد البنك الدولي يزور منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير

اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي، في جولة بمنطقة الأهرامات، بحضور الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات المعروف دوليا ووزير الآثار الأسبق.واستمعوا أعضاء وفد البنك الدولي، إلى شرح من الدكتور زاهي حواس، عن معالم وتاريخ منطقة الأهرامات الأثرية، خلال زيارتهم إلى تمثال أبو الهول، وتعرفوا على مشروع تطوير منطقة الأهرامات والذي سيتم ربطه بالمتحف المصري الكبير، وسيشمل رفع كفاءة المنطقة بأكملها وامدادها بكافة الخدمات التي يحتاجها السائح من فنادق ومطاعم وغيرها.وأبدى وفد البنك الدولي، إعجابه وانبهاره بعظمة بناء الأهرامات وعبقرية القدماء المصريين، وبمشروع تطوير منطقة الأهرامات الذي سيجعل هذه المنطقة سياحية متكاملة تحتل الصدارة على خريطة السياحة العالمية، وفي نهاية الزيارة، أهدى الدكتور زاهي حواس، عدد من مؤلفاته بإمضائه لكل مدير تنفيذي.وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى المتحف المصري الكبير، واستمع وفد البنك الدولي إلى شرح حول المتحف المصرى الكبير، والذي ساهمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في إنشائه، وتبلغ القطع الأثرية المنقولة إلى المتحف من جميع المواقع والمتاحف الأثرية 49603 قطع، وما تم ترميمه وصيانته بلغ 46600 قطعة أثرية، وتعد أهم القطع التي يتضمنها المتحف، تمثال الملك رمسيس الثاني بالبهو العظيم، وتماثيل للملك تحتمس الثالث، وأمنحتب الثالث ستكون بقاعات العرض الرئيسية.وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المتحف المصري الكبير سيكون هدية من شعب مصر إلى شعوب العالم، مشيرة إلى جهود الحكومة في تحقيق تنمية سياحية مستدامة تتماشى مع الاتجاهات العالمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وبما يتفق مع الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية.وأوضحت الوزيرة، أن ما يُميز المتحف المصري الكبير عن غيره من المتاحف هو موقعه على بعد مائة خطوة من أهرامات الجيزة، واحتوائه على أكبر مجموعة من الآثار في العالم، يحكي كل منها حكاية أثرية مشوقة مختلفة من مختلف الحضارات المصرية.وأشاد أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بسرعة إنشاء المتحف المصري الكبير، ولقرب مطار سفنكس منه والذي يبعد مسافة 12 كيلومتر عن المتحف مما يعزز مزج السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية من خلال رحلات الطيران التي تربط بين مدن مصر، معربين عن تطلعهم لافتتاح هذا المشروع خلال العام الجاري.ويضم وفد البنك الدولي كل من: الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وأبارنا سوبرامانى "الهند"، وريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، وجان كلود تشاتشوانج "جيبوتي"، ويورجن زاتلر "ألمانيا"، وأدريان فرنانديز "أوروجواي" آن كاباجامبى "أوغندا"، ورومان مارشافين "روسيا"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا".إضافة إلى السفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر وليد البادي، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، ويمثل هذا الوفد جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي، ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا، ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.