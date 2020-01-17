تنفيذ 84164 حكمًا قضائيًا متنوعًا

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 212 قطعة سلاح ناري، بحوزة 175 متهمًا، منها 19 بندقية آلية، وبندقية رصاص، 32 بندقية خرطوش، 24 طبنجة، 136 فرد محلى، 281 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 222 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية".ونجحت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، في تنفيذ 84164 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي: "361 حكم جناية، 24773 حكم حبس جزئي، 4857 حكم حبس مستأنف، 43098 حكم غرامة، 11075 حكم مخالفة".وتمكنت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية، من ضبط 4 متهمين، كونوا تشكيلًا عصابيًا، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 219 قضية مخدرات بحوزة 241 متهمًا، ضبطت خلالها "كمية من مخدر البانجو وزنت 13.966 كيلو جام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 13،225 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلوجرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1.120 كيلو جرام، كمية من مخدر البودرة وزنت 316 جرامًا، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1.228 كيلوجرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 170 جرامًا، 3344 قرصًا مخدرًا، 2000 قرص منشط".وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، عن ضبط 57 متهمًا، وضبط 24 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط 356 دراجة نارية مخالفة، في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة 8 دراجات نارية – سيارة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 29595 مخالفة مرورية، وفحص 108 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.