محافظ القاهرة: مولنا 11 ألف مشروع بـ386 مليون جنيه

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حرصه الدائم على التواصل مع الشباب إيمانا بأهمية دور الشباب، فهم الحاضر والمستقبل الذي ستعتمد عليهم مصر مستقبلا طبقا لرؤية القيادية السياسية والدولة ولا يقتصر الكلام على الشباب المصري فقط، ولكن يمتد الاهتمام بشباب العرب وإفريقيا والعالم من خلال اللقاءات التي يتم فيها تبادل الآراء والخبرات.وقال عبدالعال، إن حق لكل شاب أن يتم رعايته وتأمين الحياة الكريمة له والاستماع إلى أفكاره ورؤياه في كل ما يهم المواطن المصري على أن يستفيد من الخبرات المحيطة به، مؤكدا أن شباب مصر هم من أفضل شباب العالم وبشهادة جميع شباب العالم.جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بشباب القاهرة من مختلف الجامعات من ممثلي البرلمان الشبابي وكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان وشباب متطوعي صندوق مكافحة الإدمان، وبحضور نواب المحافظ والسكرتير العام ومديرى مديريات الخدمات بالقاهرة.واستمع المحافظ لآراء الشباب، كما تم استعراض جهود المحافظة في تمكين الشباب من خلال تقديم التدريب اللازم للتأهيل لسوق العمل، وكذلك توفير فرص العمل للشباب الحرفيين وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر وأصحاب المهن الحرفية ومساعدة المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة من خلال التعاون والتنسيق مع مديريتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعي وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والذي تمكن من تمويل 10900 مشروع صغير خلال العام الماضي بتمويل حوالي 386 مليون جنيه بالقاهرة.بالإضافة إلى مساعدة الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة في إقامة مشروعاتهم الخاصة، من خلال توفير التدريب اللازم والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات، بالإضافة الى المساهمة في التسويق من خلال تسويق منتجاتهم من خلال المعارض.وأكد المحافظ، تقديره الكامل لما يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وهو يعد الآلية الوطنية من خلال المراكز المنتشرة بالقاهرة، مشددا على ضرورة تكثيف حملاتهم وتواجدهم بجميع الاماكن العامة، وبدء تفعيل المشروع القومي لزراعة أسطح العقارات بالزراعات المتطورة بإعداد نموذج يتم تطبيقه على كافة المنشآت العامة والخاصة.ووافق المحافظ على عقد مؤتمر للشباب تحت رعايته خلال الشهر المقبل لتبادل فرص العمل وإقامة ملتقى توظيف للشباب يتم خلاله عرض فرص العمل والمشروعات الصغيرة، وكذلك ورش عمل لشرح وتدريب الشباب على إدارة مشروعاتهم وعرض نماذج ناجحة لشباب ابتعدوا عن العمل الحكومي وأقاموا مشروعاتهم الخاصة وقصص نجاحها، وحل المشكلات والتحديات التي واجهتهم خلال رحلتهم.