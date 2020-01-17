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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط نصاب استولى على 70 ألف جنيه من سيدة في الدقهلية

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، في ضبط متهم بالنصب على إحدى السيدات والاستيلاء على 70 ألف جنيه بالدقهلية، بزعم سفر ابنتها للدراسة بالخارج.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بمنطقة شرق الدلتا، من سيدة بقيام أحد الأشخاص، بالدقهلية بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي قدره 70،000 سبعون ألف جنيه، بزعم تسفير ابنتها للدراسة بإحدى الدول الأجنبية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت فرق البحث صحة الواقعة، وإعطاء المتهم للمجني عليها تأشيرات للدراسة مزورة، والاستيلاء منها على المبلغ المذكور، بزعم تسفير ابنتها لإحدى الدول الأجنبية للالتحاق بإحدى الجامعات الدراسية، وإعطائها تأشيرة دخول وحجز طيران، وأوراق قبول بالجامعة والخدمات الجامعية باسم ابنتها، وبالاستعلام من السفارة الأجنبية بالبلاد عن صحة تلك الأوراق لإنهاء إجراءات سفرها؛ تبين أنها غير صحيحة وغير منسوبة لتلك الجامعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة وطبعه تلك الأوراق من خلال المواقع الإلكترونية بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

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