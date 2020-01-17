٢٦ مليون جنيه مساعدات من «التضامن» لـ١٦٥ حالة مرضية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تقديم مساعدات اجتماعية للأسر الاكثر احتياجا والأولى بالرعاية بقيمة 26 مليون 842 الف جنيه لما يقرب من 141 ألف مستفيد فى صورة مساعدات مالية.وأضافت الوزارة، فى تصريحات اليوم، أنه تم توفير الرعاية الصحية والعلاجية بقيمة 26 مليون جنيه 249 ألف جنيه استفاد منها 165 من الحالات المرضية والتى كانت فى حالة لإجراء عمليات جراحية سريعة من قلب مفتوح وعظام.وأشارت إلى أنه تم تقديم 7 مليون 469 ألف جنيه كمساعدات عينية استفاد منها ما يزيد على 56 ألف و973 مواطنا، وتوزيع 20 ألف بطانية على الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية بمحافظات الصعيد، وهى الجيزة وأسيوط وسوهاج وتقديم منح مساعدة لمستفيدى التكافل فى المناسبات المختلفة وتوزيع الشنط المدرسية بمستلزماتها مع بدء العام الدراسى بقيمة زادت على مليون جنيه.