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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

فرقة عبد الحليم نويرة تحيي «كلثوميات» بمعهد الموسيقى العربية

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:42 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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تستعد فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، لإحياء حفلا غنائيا بمسمى " كلثوميات " فى الثامنة مساء الأحد ١٩يناير على مسرح معهد الموسيقي العربية.

ويحيي الحفل كل من المطربة غادة ادم، ورحاب عمر، وتتضمن باقة مختارة من أجمل اعمال كوكب الشرق أم كلثوم التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين، منها ألف ليلة لـ بليغ حمدي، وانت الحب لـ محمد عبد الوهاب، واقولك ايه عن الشوق وغلبت اصالح لـ رياض السنباطى.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تنظم سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان "كلثوميات"، تقام بمعهد الموسيقى العربية تخليدًا لسيدة الغناء العربى ام كلثوم، وضمن خطتها لاحياء تراث الموسيقى العربي، ونشره للاجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء اصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى، والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل.

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