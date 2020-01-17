شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع- قطع غيار سيارات- أدوات منزلية- عسل سدر جبلي، حيث بلغ إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 400 ألف جنيه.وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 40 قضية مزاولة مهنة دون تصريح، تسول، محاولة صعود باخرة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي، مخالفات سائقين.. وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1019 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 270 حكما قضائيا متنوعا.وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات"، تم ضبط 5 قضايا متنوعة.