الأنبا غبريال يستأنف اجتماعه الأسبوعي ببني سويف

يترأس الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بنى سويف، مساء اليوم الجمعة، فعاليات اللقاء الأسبوعي لدراسة الكتاب المقدس، بمطرانية السيدة العذراء مريم، ببنى سويف.ومن المقرر أن يشارك بحضور اللقاء عدد من مجمع كهنة الإيبارشية، وشعب المنطقة، ثم يناقش الأنبا غبريال أحد أسفار الكتاب المقدس، ويقوم بتفسيرها وشرحها للشعب.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم "يونان" المعروف بصوم "نينوى" في 10 فبراير المقبل.