ضبط المتهم بصرف شيك بنكى خاص بشركة بترول

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات وضبط مرتكب واقعة الاستيلاء على شيك بنكي وصرفه بقيمة 370 ألف جنيه، خاص بإحدى شركات البترول بالقاهرة.البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي إحدى شركات البترول، باستيلاء مجهول على أحد الشيكات البنكية الصادرة منها وصرف قيمته من حسابها بأحد البنوك واستيلائه على مبلغ 370 ألف جنيه.تم تشكيل فريق بحث بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام لكشف ملابساتها وتحديد وضبط مرتكبها، حيث أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بريد بذات الشركة، حيث استغل المذكور موقعه الوظيفي بالشركة باعتباره ساعي بريد وإمكانية دخوله مكاتب الشركة، واستولى على الشيك المشار إليه، والتوجه للبنك وتمكن من صرفه مستخدمًا بطاقة رقم قومي خاصة بأحد الأشخاص دون علمه، واستولى عليها بأسلوب المغافلة.وبسؤال مسئولي البنك الذي تم صرف الشيك من خلاله أيدوا ما جاء بالتحريات استدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بارتكابه الواقعة على النحو السابق، وأبدى استعداده لرد المبلغ المستولى عليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الرشوة والفساد الوظيفي والتربح من أعمال الوظيفة والإضرار بالمال العام.