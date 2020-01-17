العسيلي ينشر فيديو من شعر العسل في المالديف

نشر الفنان محمود العسيلي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو له خلال، يتزحلق خلاله في البحر، خلال قضاء شهر العسل في المالديف.واحتفل محمود العسيلي، مؤخرًا بحفل زفافه بحضور عدد من نجوم الفن وأحيا الحفل النجم تامر حسني.وطرح "العسيلي"، مؤخرًا كليب أغنية جديدة بعنوان "تمثيلية"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.