بـ4 ملايين جنيه.. ضبط 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية من ضبط 3 متهمين بحوزتهم 4 ملايين جنيه، عملات أجنبية ومحلية، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة ومقيم بمحافظة القاهرة، بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، ويتخذ من معرض خاص به لبيع الدراجات النارية، والكائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، مكانًا لإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية، فضلًا عن استخدام السيارة الخاصة به في ذلك النشاط، ويحتفظ بداخلهما على المبالغ المالية حصيلة نشاطه غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهم المذكور، والمعرض الخاص به وسيارته، وأمكن ضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع داخل المعرض الخاص به مع اثنين من عملائه يحملان جنسية إحدى الدول العربية، وبحوزتهم 3،253،000 جنيه "ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى" – 100،253 دولار أمريكي "مائة ألف ومائتين وثلاثة وخمسون دولار أمريكي" – السيارة الخاصة به - ماكينة لعد النقود، 3 هواتف محمولة تحوي العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهم الإجرامي.