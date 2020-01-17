أمن القاهرة ينقذ مسنة عالقة داخل مسكنها في الظاهر

في استجابة فورية، أنقذت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، سيدة مسنة كانت عالقة داخل مسكنها بالظاهر، وتبين سقوطها من أعلى الكرسى المتحرك الخاص بها داخل منزلها بالظاهر، وعدم قدرتها على التحرك وحاجتها إلى المساعدة.وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين أن الباب مُغلق من الداخل، حيث تم استخدام السلم النقال والدخول من شباك الحجرة للوصول لمساعدة السيدة المشار إليها، ونقلها على الكرسى المتحرك الخاص بها عقب التأكد من سلامتها.