تشييع جنازة الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود (فيديو)

وحرص عدد محدود من نجوم الفن على حضور الجنازة، ومنهم الفنان عزت العلايلي وسمير صبري، وبوسي شلبي، ودلال عبدالعزيز، ووائل الإبراشي، وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في ظل غياب عدد كبير للنجوم الشباب.

وتوفيت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، أمس الخميس، في الساعة الحادية عشرة صباحًا، بعد حياة حافلة من العطاء الفني.