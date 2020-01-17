تشييع جنازة الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود (فيديو)
الجمعة 17/يناير/2020 - 01:28 م
هدير شعراويطباعة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي من مسجد مصطفى محمود.
وشيّع عدد من نجوم الفن والمئات من محبي الفنانة ماجدة الصباحي، جنازة الفنانة الراحلة من مسجد مصطفى محمود، بعد أداء صلاة الجنازة، اليوم الجمعة.
وحرص عدد محدود من نجوم الفن على حضور الجنازة، ومنهم الفنان
عزت العلايلي وسمير صبري، وبوسي شلبي، ودلال عبدالعزيز، ووائل الإبراشي، وأشرف زكي،
نقيب المهن التمثيلية، في ظل غياب عدد كبير للنجوم الشباب.
وتوفيت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، أمس الخميس، في الساعة الحادية عشرة صباحًا، بعد حياة حافلة من العطاء الفني.
وشيّع عدد من نجوم الفن والمئات من محبي الفنانة ماجدة الصباحي، جنازة الفنانة الراحلة من مسجد مصطفى محمود، بعد أداء صلاة الجنازة، اليوم الجمعة.
وحرص عدد محدود من نجوم الفن على حضور الجنازة، ومنهم الفنان
عزت العلايلي وسمير صبري، وبوسي شلبي، ودلال عبدالعزيز، ووائل الإبراشي، وأشرف زكي،
نقيب المهن التمثيلية، في ظل غياب عدد كبير للنجوم الشباب.
وتوفيت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، أمس الخميس، في الساعة الحادية عشرة صباحًا، بعد حياة حافلة من العطاء الفني.
ويُقام عزاء الفنانة الكبيرة الراحلة عقب صلاة المغرب، الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم.