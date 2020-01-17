بطريرك الروم الكاثوليك يمنح وكيل البطريركية رتبة الأرشمندريت

ترأس صباح اليوم الجمعة، البطريرك يوسف الأول العبسى، بطريرك الروم الكاثوليك، صلوات القداس الإلهي بكنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بشبرا.وخلال ترؤسه الصلاة منح البطريرك الأب بيو فرح وكيل البطريركية بالقاهرة، رتبة الارشمندريت، متمنيًا له كل التوفيق في خدمته ورسالته الجليلة.وتأتي تلك الزيارة في إطار زيارته لجمهورية مصر العربية، وتفقده لكنائس الطائفة في مصر.