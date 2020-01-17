الأسود يليق بـ ليلى علوي فى أحدث ظهور (صور)

حرصت الفنانة ليلى علوى، على مشاركة جمهورها، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها برفقة الإعلامى عمرو أديب والفنانة نيللى كريم.وظهرت ليلى علوي فى الصور بإطلالة عصرية أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.يشار إلى أن ليلى علوي، غابت عن رمضان 2019، وكان آخر أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.‎ ‎