لقاء الخميسي تنشر صورة مع صديقها على إنستجرام

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، مجموعة صور من أحدث ظهور لها رفقة صديقها، عبر موقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعل جمهورها.وظهرت لقاء الخميسي في الصور، بإطلالة أنيقة شتوية حيث ارتدت جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، ونسقت معه بنطلون أسود، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها وانتعلت حذاء أسود.وعلقت "الخميسي" على الصور قائلة: "لما يبقي وراك صديق العمر في كل لحظة واقف جمبك نعمة كبيرة من ربنا"، ونالت إعجاب وتعليق جمهورها.يُضار إلى أن الفنانة لقاء الخميسي تشارك في مسلسل"النهاية"، رفقة عدد من نجوم الفن أبرزهم يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، درة، ناهد السباعي، والمسلسل من إخراج محمد سامي، تأليف عمرو سمير عاطف ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضانى المقبل 2020.