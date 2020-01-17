«التضامن»: 60 مليون جنيه للأسر الأكثر احتياجًا

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، تقريرا عن فعاليات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لعام 2019 أشار التقرير إلى محاور عمل المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى، والتى تقوم على تحقيق التكافل بمعناه الواسع حيث تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومساندة الأسر الأكثر احتياجا فى ضوء تنموى وتمكينى اجتماعيا واقتصاديا.وأشار التقرير إلى أن عام 2019 شهد تقد يم ما يزيد على 60 مليون جنيه مساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجًا، لما يقرب من 200 ألف مستفيد من عملاء التكافل الاجتماعي وذلك في تزايد مستمر للدور الذى تقوم به المؤسسة في تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية للحالات العاجلة والأكثر احتياجا، وتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة.