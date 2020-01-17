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مصر

مدبولي يتابع موقف تأثيث مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:14 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة موقف تأثيث مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع عرض الفريق عبد المنعم التراس تقريرًا شاملًا حول موقف تصنيع وتوريد الأثاث المكتبي لكافة مؤسسات الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من جانب الهيئة العربية للتصنيع، بالإشتراك مع الكيانات الصناعية المتميزة بالقطاع الخاص، وتناول العرض نماذج كافة القطع اللازمة من الأثاث، للمكاتب، وقاعات الاجتماعات، في ضوء التصور الذي تم وضعه، بما في ذلك المقاييس والخامات، والمواصفات الفنية.

وتم استعراض تقرير حول المخططات العامة للتصاميم الداخلية للمقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل أنظمة الإضاءة، التي تضمن جودة الإضاءة وترشيد الطاقة، وتصميمات المكاتب والغرف والتي تتباين من وزارة إلى أخرى على النحو الذي يضفي لكل واحدة منها خصوصية مميزة، فضلًا عن اختيارات الألوان، بما يضمن بيئة عمل مريحة ومحفزة ومنتجة، ومختلف التجهيزات الأخرى والتي تحقق الأهداف الرامية لأن يكون الانتقال إلى العاصمة الجديدة مقترنًا بتغيير بيئة العمل وأساليبه على نحو متطور ينعكس على الأداء الحكومي بصورة عامة.

من جانبه، قدم رئيس مجلس الوزراء مقترحاته على ما تم عرضه من تصورات، مثمنًا ما يتم من جهود في هذا الإطار، وموجهًا بأهمية الالتزام بتحقيق عناصر الجودة فيما يتم تنفيذه من أعمال تصنيع أثاث المقار الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، وإيجاد بيئة العمل المتطورة والمحفزة، مع ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة للتنفيذ، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض ما تم الاتفاق عليه على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل.

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