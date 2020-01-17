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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«الداخلية» تنقذ أهالي الهرم من تناول 2.5 طن «عصير فاسد»

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:10 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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ضبطت مباحث التموين والتجارة في مديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، مصنعًا لإنتاج المواد الغذائية وبداخله كمية كبيرة من العصائر مجهولة المصدر تبلغ نحو 2.5 طن، كما ضبطت مدير المصنع في حي الهرم.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، مفادها تجميع المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم، كميات كبيرة من العصائر المجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها في الأسواق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تمَّت مداهمة المصنع والعثور بداخله على 2.432 طن عصائر «منتج نهائي» معبأة داخل عبوات معدة للبيع مكتوب عليها تاريخ إنتاج وصلاحية لاحق خلافًا للحقيقة، إضافة إلى 5.820 طن ثمار فاكهة وسكر حر من مستلزمات الإنتاج معبأة داخل عبوات دون بيانات مجهولة المصدر، كما تمَّ ضبط المدير المسئول عن المصنع.

حُرِّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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