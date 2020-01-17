«40 متنافسة».. الغردقة تستضيف مسابقة «أفضل عارضة أزياء بالعالم»

تستضيف مدينة الغردقة حاليا فعاليات المسابقة الدولية الشهيرة لاختيار أجمل وأفضل عارضة أزياء في العالم " Top Model of the World "، تستمر فعاليات المسابقة لحوالي 10 أيام ويقام الحفل الختامي يوم 24 يناير الحالي إعلان الفائزة باللقب والوصيفتين، وتحصل الفائزة بلقب عارضة الأزياء الأفضل والأجمل في العالم على جائزة مالية أيضا قيمتها 30 ألف دولار.تتنافس في المسابقة 40 عارضة من أجمل العارضات من مختلف دول العالم يمثلون دول " زامبيا – موريشيوس – ألمانيا – هولندا- إنجلترا- موناكو- السويد –النرويج –اسكندنيفيا – إسبانيا – البرتغال – إيطاليا – فنلندا- روسيا – أوكرانيا – رومانيا- بلغاريا-هنغاريا – مكدونيا – ملدوفا – النمسا- ألبانيا- جمهورية التشيك - أمريكا الشمالية – المكسيك - كوستا ريكا – بورتوريكو - جوادلوب – فنزويلا – البرازيل – كولومبيا – امازون - آسيا وأوسينيا – أستراليا – الفلبين- الهند – سيريلانكا – المالديف – تركيا ".وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ومالك مجموعة صن رايز المنظمة للحدث أن إقامة مثل تلك الأحداث والفعاليات التي تحظى بمتابعة عالمية يصب في صالح السياحة المصرية باعتباره وسيلة جيدة للدعاية والتنشيط السياحي وتاكيد علي أمن وأمان مصر.وأوضح أن المقاصد السياحية الكبرى تسارع لإقامة مثل تلك المسابقات لأهميتها الترويجية والدعائية.وأشار إلى أن مصر فازت بتنظيم تلك الدورة رقم 26 من هذه المسابقة الشهيرة عالميا بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد سياحية عديدة حول العالم سعت لتنظيمها.وأضاف الشاعر إن مدينة الغردقة تتمتع بسمعة سياحية عالمية فريدة ومتميزة خاصة في مجال السياحة الشاطئية إلا أن إقامة مثل هذه المسابقات الدولية الشهيرة تؤكد ريادة الغردقة والبحر الأحمر في مجال سياحة المؤتمرات وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية المهمة التي تحظى باهتمام عالمي