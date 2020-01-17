إنشاء مجمع محاكم بالقناطر الخيرية

أكد النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية، أن وزير العدل استجاب لمطلبه بشأن إنشاء مجمع محاكم بمدينة القناطر الخيرية، نظرًا لسوء حالة المبنى الحالى لمحكمة القناطر الخيرية، مؤكدًا أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية للبدء في التنفيذ.ومن جانبه، أعلن نقيب المحامين بالقناطر الخيرية، طنطاوى حجاب، أنه تمت الاستجابة لمطلب محامي القناطر الخيرية الذى قدمه نائب القناطر الخيرية بشأن المحكمة.وأضاف طنطاوى: حيث تسلم نقيب القناطر الخيرية الكتاب رقم ٣٢٠٦ بتاريخ 18 ديسمبر 2019، والذى يفيد بإدراج مشروع مجمع المحاكم ضمن الخطة الحالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع مجمع المحاكم.