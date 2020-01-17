محظورات فى دعاية انتخابات «تكميلية النواب» بالجيزة وملوى

بدأت صباح اليوم فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الدائرة الأولي، ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة دائرة ملوي، ومقرها "مركز شرطة ملوي" بمحافظة المنيا، وذلك حتى يوم 6 فبراير بالنسبة للمصريين في الخارج و10 فبراير بالنسبة للمصريين في الداخل.وحذّرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المرشحين من الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير، سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.كما طالبت "الوطنية للانتخابات" المرشحين بضرورة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية، وكذلك عملية الإنفاق وتلقي التبرعات.