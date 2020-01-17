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الثقافة

وزيرة الثقافة: فوز الحجار بجائزة قابوس تميز للفن المصري

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:36 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، الفنان على الحجار بدرع تكريم وشهادة تقديرفي الحفل الذي نظمته دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير، وذلك احتفالا به كأول فنان مصرى يفوز بجائزة السلطان الراحل قابوس، للثقافة والفنون والآداب فى مجال الطرب العربي، خلال منافسات دورتها الثامنة حيث تعد من أهم الجوائز في مجال الابداع الفنى بالمنطقة العربية.

وقالت عبد الدايم إن التكريم بمختلف صوره وأشكاله تحفيز المبدعين على التميز وباعثًا ايجابيا لبذل الجهد واستمرار العطاء، كما يعد استثمارا لطاقات المميزين الذين يعملون على تحقيق انجازات، تثرى المجتمعات والشعوب وتسهم في الازدهار والارتقاء والنماء.

وأشارت إلى أن النجم على الحجار قيمة فنية ورمزًا للاصالة، ونجح بصوته المميز فى خلق أعمال جادة تحمل الكثير من المشاعر الدافئة وتخاطب الوجدان، مشيرة إلى أن فوزه بالجائزة يأتي كانتصار جديد ينضم الى الصفحات المشرقة لسجلات تميز الفنون المصرية.

و قدم الحجار مجموعة من اعماله المميزة، بمصاحبة اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، كما استضاف النجمة حنان ماضى لمشاركته فى اداء بعض الاغانى، وذلك عقب عرض فيلم تسجيلى استعرض مشواره الفنى.

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