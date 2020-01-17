روسيا: العلاقة بين أمريكا وإيران تزيد حدة التوتر بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن توتر العلاقة بين واشنطن وطهران لا يساعد على تسوية أي أزمة إقليمية ويزيد حدة التوتر في المنطقة.وقالت إيران، إنها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.وحذر الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة، من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غرب العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.وذكر الحرس الثوري، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق فجر الجمعة الماضية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.وقالت الوزارة، في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات فى المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.