مكان صلاة الجنازة على الفنانة نادية رفيق

قررت أسرة الفنانة الراحلة نادية رفيق إقامة صلاة الجنازة عليها من كنيسة السريان، في شارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة بمصر الجديدة.ونشر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا للفنانة الراحلة، وعلق: "الراحة الأبدية أعطها يا رب ونورك الدائم فلتضئ لها ولتستريح بسلام آمين".وطلب "تعازي السماء في رحيل الفنانة المحترمة والأم نادية رفيق، طالبين لها الرحمة من الله والعزاء لذويها ومحبيها".وتوفيت، صباح اليوم الجمعة، الفنانة نادية رفيق بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 85 عامًا.