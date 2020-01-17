لقطات حية من سباق الهجن في شرم الشيخ

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من انطلاق ثاني أيام سباق الهجن بشرم الشيخ.وانطلق أمس الخميس سباق الهجن خلال فعاليات افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.شارك في السباق 52 من الهجن المصرية الأصيلة تنافست على جوائز شوطي الافتتاح لمهرجان شرم الشيخ التراثي على مسافة 4 كيلو مترات.وبدأت فعاليات المهرجان أمس الخميس بترحيب قبائل سيناء بالرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد بعرض الإبل وتضمن 900 من الإبل يتقدمها أبناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس وضيفه الكريم.