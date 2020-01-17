أوقاف الإسكندرية: لن نتهاون مع من يخرج عن الفكر المعتدل

وجهت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية كبرى إلى إدارة شرق تشمل دعاة وتفتيشًا، لمتابعة المساجد والاطمئنان على إقامة الشعائر ورصد أية مخالفات تخل بانتظام سير العمل الدعوي.وجاء على رأس القافلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، والشيخ هاشم الفقي مدير المتابعة، وبعض مديري الإدارات الفرعية ومفتشي المتابعة.وتم المرور على مناطق عديدة بالإدارة منها (الإبراهيمية ـ سموحة ـ سيدي جابر ـ عزبة سعد ـ حجر النواتية ـ الظاهرية ـ شارع وينجد ـ أبو سليمان ـ الترعة المردومة فيكتوريا ـ الساعة ـ شارع بور سعيد).وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، أن الأمور مستقرة، وأن الأئمة يلتزمون التزاما تاما بتعليمات الوزارة من حيث الالتزام بموضوع الخطبة ومقدار الوقت والزي الأزهري.كما نبه على أن المديرية لن تتهاون مع أي أحد يخالف تعليمات الوزارة أو يخرج عن إطار المنهج الوسطي والفكر المعتدل.كما توجه قيادات المديرية لأداء صلاة الجمعة بمسجد سيدي جابر، حيث يلقي خطبة الجمعة بالمسجد الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، تحت عنوان "الآداب العامة للمجتمع وأثرها في ورقيه ونهضته".وقال "عبد البصير" إن الخطبة تتناول أن الإسلام جاء ليربي الناس على جميل الآداب، ومحمود الصفات، وقد بين ذلك رسول الله (ص) في قوله "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".وأكد كذلك أن الإسلام اعتنى بالأداب العامة للمجتمع لأنها هي التي تبرز تقدمه وتحضره، وهي معيار تقدمه؛ ولذا حثنا رسول الله (ص) على التأدب بها.