البنك الدولي: اهتمام الحكومة دفعنا لزيادة دعم «تنمية الصعيد»

أشاد مسئولو البنك الدولي بالإنجازات التي تحققت فيما يخص برنامج تنمية الصعيد، مؤكدًا أن المحافظات، أصبحت أكثر قدرة على وضع وتنفيذ الخطط الاستثمارية وتطبيق الاشتراطات البيئية والاجتماعية والفنية والتعاقدية للبرنامج، وأصبحت هناك كوادر مؤهلة على المستوى المحلي والمركزي للاستمرار واستدامة النتائج.كما أكد الوفد خلال اللقاء على أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالبرنامج ساهم إلى حد كبير في نجاح التدخلات، وهو ما دفع البنك للاستجابة لطلب الحكومة المصرية في توفير تمويل إضافي وتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج.وأشار الوفد إلى اعتزاز البنك بهذا البرنامج واعتباره قصة نجاح أمام دول العالم ويسعى البنك لتعميمها في بعض المحافظات المصرية، ونقلها إلى دول أخرى بالمنطقة.وقدم الوفد الشكر لوزير التنمية المحلية لجهوده خلال الفترة السابقة لتذليل كافة المعوقات التى واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية، بالإضافة إلى الجهود التى قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة.