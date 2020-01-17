برلمانى يستعجل إعادة إنشاء حمام السباحة الدولى بالإسماعيلية

طالب اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، بضرورة الاستعجال واستكمال الأعمال في إعادة تأهيل وتطوير صالة الإسماعيلية المغطاة للألعاب الرياضية بالشيخ زايد، وضرورة البدء في إعادة إنشاء حمام السباحة الدولي بمواصفات عالمية أفضل.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم النائب أشرف عمارة، والدكتور سامي عبدالحليم، مدير عام الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وحضره النائب أحمد البعلي، الذي كان موجودًا لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بدائرة التل الكبير، وصلاح حجاج، مدير عام النادي الإسماعيلي الأسبق.وكان النائب أشرف عمارة، قد زار مديرية الشباب والرياضة؛ لمتابعة خطة الشباب والرياضة وتفعيل دورها في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، ومتابعة ما تم في تأهيل وتطوير الصالة المغطاة وإعادة إنشاء حمام الإسماعيلية الدولي بالشيخ زايد، والمطالبة بضرورة تطوير نزل الشباب الدولي.وأكد النائب أشرف عمارة، أهمية تطوير المنشآت الرياضية لاستقبال البطولات الدولية والإقليمية في جميع الألعاب في إطار خطط تنشيط السياحة الرياضية بالمحافظة.وقال "عمارة"، إنه قد سبق تخصيص مبلغ ١٣ مليون جنيه عام ٢٠١٤ لإعادة تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة، معلقًا: "لكن لا أدري أسباب توقف أعمال التطوير على الرغم من أننا قدمنا في مايو ٢٠١٦ سؤالًا برلمانيًا لوزير الشباب والرياضة السابق بشأن حمام السباحة والصالة المغطاة، إلا أنه لم يتم عمل أي شيء حتى الآن".