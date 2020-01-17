التنمية المحلية: البنك الدولي أشاد بنجاحات برنامج تنمية الصعيد

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الرئيس أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذى حققه برنامج تنمية الصعيد، خلال الفترة الماضية.وأضاف، أثناء لقائه أعضاء لجنة التسيير للبرنامج، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تنسيقا وتعاونا بصورة مستمرة بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة لتذليل أي تحديات أو مشكلات تواجه البرنامج وسرعة حلها.وأشار شعراوي إلى أن البنك الدولي أشاد بالنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، وتمثلت في الإصلاحات التي أجريت في قنا وسوهاج، وأصبحت قابلة للتعميم على باقي المحافظات، والتي جاءت بشهادة من كافة بعثات البنك التي زارت محافظتي قنا وسوهاج خلال العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المؤسسية المطورة للمحافظات والوحدات المحلية، أو منظومة التخطيط المحلي، أو تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وكذا على مستوى الشفافية ونشر المعلومات وإشراك المواطنين.