رامي جمال يدخل غرفة العمليات

دخل المطرب رامي جمال منذ دقائق، غرفة العمليات، استعدادًا لإجراء عملية جراحية، بأحد مستشفيات القاهرة.وكتب رامي جمال، عبر حسابه بموقع "تويتر" داعيًا الله أن يحفظه ويشفيه قائلًا: "اللهم اني استودعتك زوجتي وأبي وأمي وإخوتي اللهم إني استودعتك كل ما أحب اللهم إن كان يومي هذا أخر عهدي بالدنيا فتقبلني من الصالحين وأقبل توبتي وإن كان لي عهد بالدنيا فلطفك ورحمتك اللهم هون دعواتكم".يذكر أن رامي جمال أعلن مؤخرًا إصابته بمرض البهاق، وتحدث حول فكرة إعلانه الاعتزال، وهو ما قوبل بدعم شديد من قبل الجمهور والفنانين، كان بينهم الفنان تامر حسني، الذي أحيا معه حفلًا جماهيريًا ناجحًا.