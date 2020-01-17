اليوم.. أمسية لألحان بليغ حمدى على مسرح الجمهورية

تقام في الثامنة مساء اليوم الجمعة أمسية موسيقية لألحان الموسيقار بليغ حمدي على مسرح الجمهورية، وتحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.تتضمن الأمسية تقديم عدد من أعمال الراحل بليغ حمدي ومنها: "عاشقة وغلبانة، ليالينا، الهوى هوايا، موعود، دار يا دار، سلامات يا حبايب، ظلمنا الحب"، ويحيي الحفل أميرة أحمد، وحسام حسني، ومؤمن خليل وحسناء.يُشار إلى أن بليغ حمدي ولد في 7 أكتوبر 1931، وأتقن عزف العود في سن التاسعة، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي "معهد الموسيقى العربية حاليا"، وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغاني بالإذاعة المصرية، ثم اتجه للتلحين وحقق شهرة عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبدالحليم حافظ "تخونوه".وبعدها تعاون مع أشهر المطربين المصريين والعرب، منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوي، عزيزة جلال، علي الحجار، هاني شاكر، محمد رشدي، سميرة سعيد، ولطيفة، وتوفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عامًا تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة.