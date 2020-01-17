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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

انطلاق حملة «مستقبل وطن» لتجميل أبوالنمرس

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:25 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أشرف لاشين
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انطلقت صباح اليوم الجمعة، حملة حزب مستقبل وطن، بمركز ومدينة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، برعاية محمد سعيد هلال، أمين الحزب، لرفع أكوام القمامة من شوارع المدينة وتجميلها، بالتعاون مع مجلس المدينة، برئاسة الدكتور فرج عبدالعاطي، وذلك في إطار حملة الحزب لتنظيم حملة شاملة لنظافة وتجميل المدن.

وقال محمد سعيد هلال، أمين الحزب بأبوالنمرس، إن حملة النظافة شملت رفع القمامة من أماكن تجمعها وتنظيف الشوارع، بمشاركة أعضاء الحزب بكل طوائفه.

وأضاف أمين مستقبل وطن، أن الحزب سيطلق حملة توعية للأهالي من خلال إقامة ندوات واجتماعات تكشف خطورة إلقاء القمامة في الطرقات والشوارع العامة، والتأكيد على إلقائها في الأماكن المخصصة لذلك.

وأشار "هلال"، إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين أمانة الحزب ومجلس المدينة في حل مشاكل المواطنين، مشيدًا بسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية لشكاوى المواطنين وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في ذلك.

تأتي الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي يتبناه الحزب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، في مساندة الحكومة والعمل علي إيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تزعج المواطنين.

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