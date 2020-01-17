20 يناير.. إيبارشية 6 أكتوبر تنظم نهضة عرس قانا الجليل

تستضيف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بـ 6 أكتوبر، نهضة "عرس قانا الجليل" للمتزوجين حديثًَا، وذلك في الفترة من 20 يناير الجاري، وحتى 22 يناير الجاري.يشارك في النهضة المقامة على مدار ثلاث أيام لفيف من الأساقفة والرهبان منهم الأنبا دوماديوس أسقف مدينة 6 أكتوبر والقمص دانيال ماهر، والراهب القس يوسف المحرقي.