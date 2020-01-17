وجبة «رز ولحمة» تسمم أسرة في بني سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام منزلية عبارة عن لحم وأرز، داخل منزلهم بقرية نعيم التابعة لمركز بني سويف.تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف بورود إشارة من مستشفى بني سويف التخصصي بوصول كل من "ا. ر. أ" 38 عاما، دون عمل، وزوجته "ن. س. ر" 26 عامًا، ربة منزل، وأطفالهما "محمد"، 9 أعوام، طالب، و"مالك" 4 أعوام، و"أحمد" 3 أعوام، وجميعهم مقيمون بقرية نعيم التابعة لدائرة المركز، مصابين بادعاء تناول طعام فاسد.وبسؤال رب الأسرة، قرر تناولهم وجبة معدة بالمنزل عبارة عن "لحمة وأرز"، وشعروا بعدها بحالة إعياء شديد، وتم نقلهم إلى المستشفى، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر رقم 613 جنح مركز شرطة بني سويف.