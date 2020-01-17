رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمل رزق تعلن تفاصيل صلاة الجنازة وعزاء «حماتها»

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:21 ص
أمل رزق
أمل رزق
محمد مجدي
طباعة
أعلنت الفنانة أمل رزق عن موعد ومكان صلاة الجنازه على حماتها «الحاجة ليلى الشريطي»، وذلك عبر حسابها بموقع فيسبوك.

وكتبت أمل قائلة: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة العميد وائل الشريطى وحماتى وأمى وأغلى الناس وحتة من قلبى الصبر يا رب، تشيع صلاة الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم فى صلاة الجمعة باكر".

وتابعت: "سيقام العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس يوم الأحد الموافق ١/١٩، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وتزوجت أمل رزق مرتين، الأولى كانت من المنتج إسماعيل كتكت، واستمر زواجهما لمدة 16 عامًا وأثمر عن 3 بنات، ولكنها انفصلت عنه قبل رحيله بفترة، وارتبطت بعده بزوجها الثاني وائل الشريطي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

مصادر تكشف أسباب غضب أردوغان لمداهمة شقة «باب اللوق»

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة سير عضو بالنيابة العامة عكس الاتجاه فى وسط البلد

الصور

image description

صور حفل تكريم علي الحجار في الأوبرا

image description

انطلاق فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة بالأقصر

image description

القاهرة وناسها.. صور حرة

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

الأكثر قراءة

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا

مصادر تكشف أسباب غضب أردوغان لمداهمة شقة «باب اللوق»

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

الإجهاض المبكر يعرض لتوتر ما بعد الصدمة

ليس الاكتئاب فقط.. عوامل خطر الانتحار

ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ60 أمريكيًا

افتتاح المؤتمر الأول فى مصر للعلاجات النفسية والعمل الجماعي (صور)

الرئيس نيوز

الوطنية للانتخابات تعلن موعد اقتراع المصريين بالخارج على دائرتى الجيزة وملوى

نقل تمثال الملك رمسيس من أمام جامعة الزقازيق

الزراعة: اعتماد أصناف تقاوى القمح المقاومة لـ الصدأ

الجيش الأمريكي يعترف بإصابة 11 جنديا جراء هجوم "انتقام إيران"

منوعات

دفنت فى الجليد 18 ساعة وخرجت حية

الشرطة الأندونيسية تعتقل «ملك العالم»

كيف تفرق بين أعراض الأزمة القلبية وعسر الهضم؟

52 مليون يورو غرامة لمصرفي إسباني حاول تهريب لوحة لـ«بيكاسو»

كشكول

الخشت: نسارع الزمن لتطوير مستشفيات "قصر العيني"

بالصور.. "سيشن" لطلاب زراعة الأزهر يثير ضجة عليى السوشيل ميديا

جامعة المنوفية: الكشف على 350 من أهالي قرية أشليم بالقافلة الطبية

تجنب استنزاف وقتك...10نصائح لطلاب الثانوية المعدلة

إسلام سياسي

وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

رسالة من وزير الأوقاف لبابا الفاتيكان.. تعرف عليها

تفاصيل تشكيل أردوغان «جيش المرتزقة» لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

2 مليار و73 مليون ليرة مخصصات سرية.. عجز كلى فى الموازنة التركية

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لويس عوض والعصر العثمانى
مدحت بشاى
معرض الكتاب والعدالة الثقافية
جمال طه
المبادرة الروسية التركية ومحاولة اختطاف الملف الليبى
ماجد حبته
بيان برلين ينعى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

عواض يشهد الفعاليات الثقافية والفنية بقصر شرم الشيخ

وزيرة الثقافة: فوز الحجار بجائزة قابوس تميز للفن المصري

بدء قافلة «عيالنا» بمركز شباب الحرفيين في بورسعيد (صور)

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم