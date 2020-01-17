أمل رزق تعلن تفاصيل صلاة الجنازة وعزاء «حماتها»

أعلنت الفنانة أمل رزق عن موعد ومكان صلاة الجنازه على حماتها «الحاجة ليلى الشريطي»، وذلك عبر حسابها بموقع فيسبوك.وكتبت أمل قائلة: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة العميد وائل الشريطى وحماتى وأمى وأغلى الناس وحتة من قلبى الصبر يا رب، تشيع صلاة الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم فى صلاة الجمعة باكر".وتابعت: "سيقام العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس يوم الأحد الموافق ١/١٩، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".وتزوجت أمل رزق مرتين، الأولى كانت من المنتج إسماعيل كتكت، واستمر زواجهما لمدة 16 عامًا وأثمر عن 3 بنات، ولكنها انفصلت عنه قبل رحيله بفترة، وارتبطت بعده بزوجها الثاني وائل الشريطي.