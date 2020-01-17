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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم بالصين (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لأكبر هجرة بشرية سنوية في العالم في الصين، تزامنًا مع اقتراب العام القمري الجديد، حيث يتدفق مسافرون على محطات القطار والمطارات، في طقس سنوي تشهده جميع أنحاء الصين، ويمثل أكبر هجرة بشرية داخلية سنوية في العالم.

وتعد هذه الأعياد فرصة للم شمل الأسر وإقامة الولائم الوفيرة، وبالنسبة للعمال المهاجرين الذين يعملون في مدن بعيدة عن الوطن، قد تكون هذه هي المرة الوحيدة في السنة التي يمكنهم فيها رؤية أقربائهم.

وسيتم اتخاذ احتياطات صحية إضافية مع رحلات هذا العام، حيث تفشى التهاب رئوي فيروسي في وسط الصين.

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