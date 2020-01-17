اعتماد نتائج البرنامج التدريبي للقضاء والنيابة العسكرية

اعتمد المستشار عمر مروان وزير العدل، أمس، نتيجة الدورة التدريبية المتقدمة والدورة التدريبية الراقية لأعضاء القضاء العسكري والنيابة العسكرية بالمركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة العدل والقضاء والنيابة العسكرية.وتنوع البرنامج التدريبي ليشمل الجوانب النظرية المتعلقة بالقوانين والإجراءات الجنائية والمدنية، وعلى الجانب العملي تضمن العديد من قاعات البحث التي تعرض من خلالها على المتدربين قضايا عملية جنائية ومدنية للبحث والمناقشة، فضلا عن بعض الزيارات الميدانية.هذا وشمل التدريب 26 قاضيا من أعضاء القضاء العسكري و31 عضوًا من أعضاء النيابة العسكرية من بينهم بعض القضاة من الدول العربية الشقيقة اجتازوا جميعا البرنامج التدريبي بنجاح.