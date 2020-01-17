أمن الجيزة يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة مسن

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مسن داخل مسكنه في منطقة كرداسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بقرية تابعة لدائرة مركز كرداسة، فانتقل رجال مباحث المركز إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لمسن يقيم بمفرده يدعى "عبد الله"، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق، التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث ورفع البصمات.