أوكرانيا: لا نستبعد تعمد إيران إسقاط طائرتنا

قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، اليوم الجمعة، إن كييف لا تستبعد إمكانية إطلاق إيران الصاروخ على الطائرة المنكوبة عمدًا.وأضاف، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال:"إنه مستعد لتسليم الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا بعد أن يفحصه فريق دولي"، سكاي نيوز.وأوضح وزير الخارجية، أن أوكرانيا تسعى لمعرفة من أعطى الأوامر بإطلاق الصاروخ على الطائرة في إيران.و تسببت طهران في تحطيم طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينج، صباح الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف.وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.وأقر قائد القوة الجو الفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.