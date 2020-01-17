بعد وفاة «ياسمين».. ارتفاع ضحايا طريق خط 12 إلى 5 بالقليوبية

ارتفع اليوم الجمعة، عدد ضحايا حادث تصادم دراجتين ناريتين "موتوسيكلين" على خط 12 في مدينة طوخ إلى 5 ضحايا، بعد وفاة فتاة من مصابي الحادث الـ3، وتدعى "ياسمين علي"، 14 سنة.فيما شيع أهالي قرية العمار جثامين الضحايا الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الحادث فجر اليوم، فإنه يتلقى العلاج 2 من المصابين في مستشفى بنها الجامعي.كانت حالة من الحزن قد سادت خلال جنازة الضحايا، وسط مطالبات الأهالي بتطوير طريق خط 12 بنها القناطر، والذي يعاني من الأزمات وسوء حالته وانعدام الإنارة والخدمات عليه، مما حوله لطريق للموت -وفق وصف الأهالي.وأكد الأهالي أن الطريق يعاني من سوء حالته وتكرار الحوادث عليه لعدم وجود إنارة عليه وحرق القمامة على جانبيه، في الوقت الذي يعد فيه من أهم الطرق بالمحافظة، ولكنه أصبح يمثل خطورة على حياة المواطنين، مشيرين إلى أن هذا ليس الحادث الأول الذي يشهده الطريق.وكان 4 أشخاص قد لقوا مصرعهم بينهم طفلان، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم دراجة نارية مع أخرى على طريق خط 12 بمحافظة القليوبية عند قرية العبادلة بطوخ.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ، بوقوع حادث تصادم على طريق خط 12 عند قرية العبادلة التابعة للمركز.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم على الطريق بين دراجتين ناريتين، مما أسفر عن وفاة طفلين هما "ملك حمادة" 5 سنوات من قرية العمار، وشقيقها "نادر" 10 سنوات، و"محمود عماد" 19 سنة، و"محمود ياسر" 19 عاما، وأصيب "حمادة سيد" 40 عاما، و"ياسمين علي"، 14 عاما، و"فاطمة علي" وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث لمستشفى العمار والمصابين إلى مستشفى الجامعة لاتخاذ اللازم.