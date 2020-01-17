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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بعد نجوميتها في «بخط الإيد».. أميرة الدراما إيمان العاصي فى انتظار «مملكة إبليس»

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:08 ص
مملكة إبليس
مملكة إبليس
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أعربت "أميرة الدراما" النجمة إيمان العاصي عن سعادتها البالغة لقرب موعد عرض مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" ابتداء من فبراير المقبل عبر منصة "شاهد. نت" الإلكترونية بشكل حصري، وذلك بعد انتهاء الأزمة الكبيرة التي كان قد عاشتها أسرة المسلسل بسبب اعتراض الأزهر الشريف على الاسم فتقرر تغييره من (ملايكة إبليس) إلى (وبينا معاد)، إلا إن هذا الاسم أدى لاعترض الشاعر خالد تاج الدين بسبب تشابه الاسم مع مقطع بداية أغنية عمرو دياب (قصاد عيني) والتي كتبها له ولذلك فقد تقرر أن يصبح الاسم النهائي للمسلسل هو (مملكة إبليس).



وقالت النجمة إيمان العاصي أنها تتمنى أن يحظى هذا المسلسل بإعجاب الجمهور، خاصة أنها تقدم فيه دورًا جديدًا عليها تمامًا، حيث تجسد شخصية مختلفة عما قدمته من قبل، فهي شخصية مثيرة للجدل وأشارت إلى أنها تشعر بحب وارتباط شديد بهذه الشخصية لأنها ظلت على مدى 6 أشهر كاملة وهي تسعى جاهدة لأن تقدمها بتمكن شديد.


يذكر أن مسلسل "مملكة إبليس" يعتمد على فانتازيا شعبية، من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع لكن هذه المرة داخل حارة، وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي الذي دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتي تتناول موضوعات غير تقليدية، كما يتميز المسلسل بأنه يجمع بين 3 نجمات هن على نفس القوة من حيث النجومية: رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصي، ويشاركهن البطولة أحمد داود وسلوى خطاب وخالد أنور وأسماء جلال ونانسي صلاح ومحمود الليثي، وضيوف الشرف: ناهد السباعي وفيدرا، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.


من ناحية أخرى، فإنه يمكن القول إن حالة النجومية والتألق التي تعيشها الآن "أميرة الدراما" النجمة إيمان العاصي لم تأت من فراغ وإنما بسبب عرض أحدث مسلسلاتها وهو "بخط الإيد" مع النجم أحمد رزق الذي يتم عرضه على فضائية "دي إم سي"، وتقدم خلاله شخصية مثيرة للجدل أيضًا فقد استطاعت أن تفرض نفسها على أحداث المسلسل وتجذب الأنظار منذ ظهورها مع بداية عرض أولى حلقات المسلسل.

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