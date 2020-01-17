«ممدوح» يتفقد مشروعات الطرق والمرافق بمدينة القاهرة الجديدة

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى بعدد من مشروعات الطرق والمرافق الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه خلال جولته، مسئولو الهيئة وجهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات.وبدأ المهندس عبد المطلب ممدوح، جولته بتفقد محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنشاء خط مياه معالجة قطر(1500مم) بطول( 17 كيلو مترا)، الخارج من محطة معالجة الصرف الصحى بطريق العين السخنة وحتى ربطه بشبكة الرى الداخلية بالمدينة.وأكد خلال الجولة، أن أهمية هذا المشروع تكمن فى الإستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحى بعد معالجتها (معالجة ثلاثية) وإعادة ضخها مرة أخرى لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة، وكذا توفير مياه الري المعالجة (للمشروعات السكنية المغلقة) لري المسطحات الخضراء الموجودة بها مما يساهم فى توفير مياه الشرب.كما تفقد نائب رئيس الهيئة، مشروع إنشاء موقف ( نقل عام جديد )، لاستيعاب أتوبيسات النقل العام والسرفيس بالمدينة وخدمة السكان والمترددين على مدينة القاهرة الجديدة.كما تابع المهندس عبدالمطلب ممدوح، خلال الجولة، سير الأعمال بمحور مثلث الأمل بطول ( 3.5 كم)، وأعمال ربطه بمحور الطريق الأوسطي بامتداد شارع التسعين الجنوبي وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها، وكذا تفقد محور امتداد شارع التسعين الجنوبي، حيث يتم العمل على ترميمه وتطوير المرافق والإنارة والأسفلت بالمحور، وذلك لتيسير حركة المرور بالقطاع بطول 5 كم حتى تقاطعه مع الطريق الأوسطى، ومنه لمثلث الأمل.وشدد المهندس عبد الطلب ممدوح، فى ختام جولته بالمدينة، على الشركات المنفذة للمشروعات لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، وذلك في إطار سرعة تحقيق الاستفادة من مشروعات الطرق الجارى تنفيذها بالمدينة.من جانبه، أفاد المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم اختيار مكان موقف النقل العام بنهاية شارع ( التسعين الجنوبي)، ليتم الاستفادة الكاملة من المشروع حيث من المقرر أن يخدم مشروعات ( دار مصر بحي الأندلس – JANNA - سكن مصر - منطقة الجامعات وغرب الجمعيات - وإسكان الجمعيات)، كما يشمل المشروع كافتريا ودورات مياه وساحة انتظار سيارات ملاكى، مشيرا إلى أن مساحة الموقف (حوالى 15 الف متر)، ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع نهاية شهر مارس المقبل.