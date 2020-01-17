روسيا: رؤية أمريكا للحد من التسلح غير واضحة

قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن مواقف روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي متباينة، مشيرا إلى أن رؤية واشنطن للحد من التسلح ليست واضحة بشكل عام.وأضاف ريابكوف، في تصريحات صحفية، أنه اتفق مع القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح كريستوفر فورد على مواصلة التنسيق في هذه الصيغة، والعمل على تنسيق المواعيد، حتى لا يكون هناك توقفات طويلة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق ليس سيئا من حيث المبدأ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاتجاه الذي تتحرك نحوه واشنطن بشأن مستقبل الحد من التسلح مازال غير واضح.وكان ريابكوف، عقد جلسة مفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي في فيينا على مستوى نواب وزراء الخارجية مع القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح كريستوفر فورد.يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أكد في تصريحات الشهر الماضي، أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى قد يتسبب في سباق التسلح في أوروبا وآسيا، حيث تمثل معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى، عاملا هاما في حفظ السلام الدولي، وانسحبت الولايات المتحدة منها في أغسطس الماضي.