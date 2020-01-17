وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر 85 عامًا

رحلت عن عالمنا، الفنانة القديرة نادية رفيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا، ويخرج جثمانها في الثانية ظهرا من كنيسة السريان الكاثوليك في مصر الجديدة.ونشر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا للفنانة الراحلة وعلق: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام آمين".وطلب "تعازي السماء في رحيل الفنانة المحترمة والأم نادية رفيق طالبين لها الرحمة من الله والعزاء لذويها ومحبيها".