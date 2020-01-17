الأنبا سوريال يزور أديرة وادي النطرون

زار الأنبا سوريال الأسقف العام بلوس أنجلوس، دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون ودير السيدة العذراء المعروف بالبراموس بوادي النطرون.كان في أستقباله الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا إيسذوروس أسقف ورئيس دير الأنبا البراموس بوادي النطرون.وكان الأنبا سوريال الأسقف العام بلوس أنجلوس، زار دير مارمينا العجايبي، بصحراء مريوط، وكان في استقباله الأنبا كيرلس أفامينا، أسقف ورئيس دير مارمينا العجايبي بصحراء مريوط، إلى جانب رهبان الدير.يأتي ذلك في إطار زيارة الأنبا سوريال الأسقف العام بلوس أنجلوس، إلى القاهرة، والتي يتخللها عددًا من الزيارات.